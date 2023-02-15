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Сегодня, 05:57

Бен Йеддер признан лучшим игроком января в чемпионате Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виссам Бен Йеддер.
Фото Global Look Press

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер признан лучшим игроком чемпионата Франции в январе.

32-летний француз в прошедшем месяце сыграл в трех матчах лиги 1. Он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. Монегаски одержали одну победу и два раза сыграли вничью.

Также на награду претендовали нападающий «Марселя» Алексис Санчес и полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски.

Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Монако
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16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
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 - : -
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 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

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