Бен Йеддер признан лучшим игроком января в чемпионате Франции

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер признан лучшим игроком чемпионата Франции в январе.

32-летний француз в прошедшем месяце сыграл в трех матчах лиги 1. Он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу. Монегаски одержали одну победу и два раза сыграли вничью.

Также на награду претендовали нападающий «Марселя» Алексис Санчес и полузащитник «Ланса» Пшемыслав Франковски.