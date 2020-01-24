Бен Йеддер признан лучшим игроком декабря в лиге 1

Профсоюз футболистов Франции (UNFP) на официальном сайте объявил, что лучшим игроком декабря в лиге 1 признан нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер. Он набрал 49 процентов голосов.

Также на награду претендовали Людовик Айорк из «Страсбура» и Димитри Пайет из «Марселя», которые набрали 12 и 39 процентов соответственно.