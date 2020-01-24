Бен Йеддер признан лучшим игроком декабря в лиге 1
02:24
Профсоюз футболистов Франции (UNFP) на официальном сайте объявил, что лучшим игроком декабря в лиге 1 признан нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер. Он набрал 49 процентов голосов.
Также на награду претендовали Людовик Айорк из «Страсбура» и Димитри Пайет из «Марселя», которые набрали 12 и 39 процентов соответственно.
? F?licitations ? @WissBenYedder qui remporte Le Troph?e @UNFP @EA_FIFA_France du Joueur du Mois en @Ligue1Conforama ?— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 23, 2020
Cela r?compense son excellent mois de d?cembre ! ?#TropheesUNFP #FUT20 #POTM #ad pic.twitter.com/4UKUiawTpJ
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