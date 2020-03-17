Бен Йеддер подтвердил, что «Барселона» пыталась его подписать

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер подтвердил, что «Барселона» несколько раз пыталась его подписать. В интервью Onze Mundial 29-летний форвард рассказал, что последнюю попытку каталонцы предпринимали в январе 2020 года, но получили отказ. Бен Йеддера «Барселона» пыталась подписать на место Луиса Суареса.

Напомним, что Бен Йеддер перешел в «Монако» из «Севильи» прошлым летом за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард в чемпионате Франции забил 18 мячей в 26 матчах.