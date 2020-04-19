Бен Йеддер может покинуть «Монако», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер может покинуть клуб. Он будет рассматривать варианты продолжения в другой команде, если монегаски не пробьются в Лигу чемпионов, сообщает Onze Mundial.

Интерес к 29-летнему французу проявляют «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Бен Йеддер перешел в «Монако» из «Севильи» прошлым летом за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард в чемпионате Франции забил 18 мячей в 26 матчах.

Чемпионат Франции был прерван из-за пандемии коронавируса. После 28 туров «Монако» занимает 9-е место, имя в активе 40 очков.