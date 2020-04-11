Авторитетное издание L'Equipe опубликовало символическую сборную сезона лиги 1 на данный момент. Розыгрыш турнира был прерван из-за пандемии коронавируса.

В виртуальную команду вошли пять футболистов лидера таблицы «ПСЖ». В атаке компанию Неймару и Кильяну Мбаппе составил Виссам Бен Йеддер из «Монако».

Партнеру Бен Йеддера по команде, российскому хавбеку Александру Головину, места в сборной не нашлось.

Полностью команда выглядит следующим образом: Предраг Райкович («Реймс») — Мохамед Симакан («Страсбур»), Габриэл («Лилль»), Юнис Абдельхамид, Ассан Камара (оба — «Реймс») — Ренату Санчеш («Лилль»), Марко Верратти, Анхель ди Мария — Неймар, Кильян Мбаппе (все — «ПСЖ»), Виссам Бен Йеддер («Монако»).

Запасные — Стив Манданда («Марсель»), Александр Джику («Страсбур»), Фету Мауасса («Ренн»), Димитри Пайе («Марсель»), Виктор Осимен («Лилль»), Тежи Саванье, Анди Делор (оба — «Монпелье»).

Тренер — Томас Тухель («ПСЖ»).