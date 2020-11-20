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Бен Арфа забил первый мяч за «Бордо»

22:30
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Полузащитник «Бордо» Атем Бен Арфа забил свой первый гол в составе команды. Он отличился в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ренна».

Футболист открыл счет на 37-й минуте. Для него это пятый матч в составе команды. 33-летний игрок ранее выступал за «Ренн». Он провел 41 матч за команду и забил девять мячей при шести голевых передачах.

Ренн — Бордо

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