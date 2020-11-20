Бен Арфа забил первый мяч за «Бордо»
Полузащитник «Бордо» Атем Бен Арфа забил свой первый гол в составе команды. Он отличился в матче 11-го тура чемпионата Франции против «Ренна».
BEN ARFA OMG MOST TALENTED PLAYER IN PL HISTORY? pic.twitter.com/U2ypXoX2bi— will (@nufcwilI2) November 20, 2020
Футболист открыл счет на 37-й минуте. Для него это пятый матч в составе команды. 33-летний игрок ранее выступал за «Ренн». Он провел 41 матч за команду и забил девять мячей при шести голевых передачах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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