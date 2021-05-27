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Бен Арфа уйдет из «Бордо»

00:38

Полузащитник Атем Бен Арфа бесплатно летом покинет «Бордо». Спортивный директор клуба Ален Рош сообщил, что контракт с 34-летним французом продлен не будет несмотря на то, что в соглашении была прописана такая опция.

«Это решение обусловлено спортивными критериями», — сказал Рош в интервью Sud Ouest.

Бен Арфа присоединился к «Бордо» в качестве свободного агента в прошлом году. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл в 25 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

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