Экс-полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа продолжает судиться со своим бывшим клубом, сообщает L'Equipe.

Первое заседание суда по трудовым вопросам состоялось в апреле этого года, но с тех пор договориться сторонам не удалось. Ожидается, что решение по делу будет объявлено в среду, 16 октября.

32-летний футболист обвиняет парижан в том, что с апреля 2017 по июнь 2018 он не допускался до игр «ПСЖ» по неспортивным причинам.

Бен Арфа считает, что «ПСЖ» помешал ему заработать бонусы, предусмотренные контрактом, и теперь требует 8 миллионов евро компенсации, а также еще 1 евро игрок будет требовать за причинение морального ущерба.

Бен Арфа играл за «ПСЖ» с 2016 по 2018 годы. За это время в чемпионате Франции он провел 23 матча, в которых ни разу не забил.