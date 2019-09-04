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Бен Арфа объяснил, почему он до сих пор без клуба. Формулировка странная

00:22

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа пока не нашел себе новый клуб. 32-летний француз на своей странице в Instagram объяснил, почему пока без команды.

«Никакой из предложенных мне вызовов не заинтересовал меня; это как с женщиной, если она не возбуждает тебя, то твой братец тебя подводит», — написал Бен Арфа.

В прошлом сезоне Бен Арфа выступал за «Ренн» — в 41 матче во всех турнирах забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Ранее он также играл за «Марсель», «Ньюкасл», «ПСЖ», «Ниццу», «Лион» и «Халл Сити».

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