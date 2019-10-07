Бен Арфа может стать игроком «Сент-Этьена»

Полузащитник Атем Бен Арфа может продолжить карьеру в «Сент-Этьене». В клуб 32-летнего хавбека, который находится в статусе свободного агента, хочет пригласить новый главный тренер команды Клод Пюэль, сообщает Le Parisien.

В прошлом сезоне Бен Арфа провел 37 матчей и забил 9 голов в составе «Ренна» во всех турнирах.

Ранее хавбек провел переговоры с «Севильей» и «Бетисом», но клубы отказались от его услуг.

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