Baza: вратарю «ПСЖ» Сафонову в месяц начисляется 21 тысяча рублей алиментов

Стало известно, какая сумма алиментов начисляется российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.

Как сообщает Baza, последние несколько месяцев 25-летнему футболисту начисляется минимальный размер алиментов — 21 тысяча рублей. Отмечается, что это примерно 0,05 процента от его предполагаемого дохода.

Поскольку зарплата Сафонова во французском клубе неизвестна, алименты рассчитывают по средней зарплате по России — сейчас она составляет около 82 000 рублей в месяц.

Представители бывшей жены Сафонова Анастасии настаивают, чтобы футболист предоставил копии договора с «ПСЖ» и старого соглашения с «Краснодаром». Также ее юристов интересуют сведения о месте проживания и данные о сроках приезда Сафонова в Россию.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. В конце августа стало известно, что суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.