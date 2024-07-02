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Сегодня, 14:34

Baza: судебные приставы списали со счетов Сафонова четверть миллиона рублей

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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судебные приставы списали со счетов вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова 250 тысяч рублей. Они были перенаправлены на счет его бывшей жены, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, сейчас общий долг Сафонова по алиментам составляет чуть больше 59 миллионов рублей. Кроме того, на российские счета футболиста наложено «требование о взыскании», из-за чего все средства будут автоматически переводиться его экс-супруге.

Сафонов в конце июня подал новый иск. 25-летний россиянин просил суд разрешить ему забирать ребенка на три недели во время своего отпуска. Анастасия, бывшая жена Сафонова, не против общения дочери со своим отцом, однако выступает категорически против ее выезда во Францию.

6 июня появлялась информация о том, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. 11 июня сообщалось, что с вратаря сняли запрет на выезд из страны.

14 июня «ПСЖ» объявил о подписании контракта с 25-летним игроком сроком на 5 лет. Французский клуб заплатил «Краснодару» за футболиста 20 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал Baza
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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