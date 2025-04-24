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Сегодня, 15:35

Baza: суд разрешил Сафонову проводить с дочкой два дня в году

Сергей Ярошенко
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Суд разрешил голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову проводить с дочкой два дня в году, сообщает Baza.

По информации источника, остальные встречи могут длиться не больше двух часов в присутствии бывшей жены.

По решению суда Сафонов может созваниваться с дочкой по телефону по субботам два раза в месяц с 10.00 до 12.00. А также видеться с дочкой с 10.00 до 11.00 также два раза в месяц по воскресеньям. Пока Матвея нет в России, он может собщаться с ней по видеосвязи.

Также Матвей может увидеться с ней день на ее день рождения (18 июня) и на Новый год. Более того, голкипер может провести с дочкой 2 часа (с 9.00 до 11.00) в свой день рождения (25 февраля), но только в присутствии его бывшей супруги Анастасии.

Ранее Сафонов просил суд признать за ним право видеться с дочерью на выходных и в праздники, а также уезжать с ней за границу.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
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 Монако 30 16 6 8 57-35 54
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 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
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 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
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 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
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 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
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 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
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 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
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