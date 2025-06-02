Baza: Сафонов полностью погасил долг по алиментам перед бывшей супругой

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей перед своей бывшей супругой, сообщает Baza.

«До настоящего момента после выплаты всех долгов аресты в отношении него и другие обеспечительные меры не сняты. Матвей, как порядочный человек и заботливый отец, никогда не будет забирать у ребенка никаких денег. После того как решение суда было утверждено Верховным судом РФ, мы решили оплатить задолженность по накопившимся алиментам. В том числе для того, чтобы Матвею облегчить передвижение не только за границей, но и в России», — сказал адвокат футболиста Андрей Крючков.

Ранее 26-летний голкипер был вызван на BetBoom Матчи Сборной России против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня). По информации источника, если обеспечительные меры будут сняты, то, вероятнее всего, Сафонов примет участие в матчах.