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Сегодня, 04:02

«Байер» и «Тоттенхэм» хотят бесплатно заполучить 17-летнего воспитанника «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Аксель Тап не собирается подписывать свой первый профессиональный контракт с парижским клубом, сообщает RMC Sport.

На 17-летнего француза претендуют «Байер» и «Тоттенхэм». Они хотят заполучить летом игрока бесплатно.

В этом сезоне Тап сыграл в одном матче за основу «ПСЖ» — он провел 72 минуты в Кубке Франции. Также на гое счету 16 матчей, 3 гола и 1 голевая передача за молодежку парижан.

Футбол
ФК Байер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 24 6 0 83-28 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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34 тур
25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 - : -
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 25 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
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