«Байер» и «Тоттенхэм» хотят бесплатно заполучить 17-летнего воспитанника «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Аксель Тап не собирается подписывать свой первый профессиональный контракт с парижским клубом, сообщает RMC Sport.

На 17-летнего француза претендуют «Байер» и «Тоттенхэм». Они хотят заполучить летом игрока бесплатно.

В этом сезоне Тап сыграл в одном матче за основу «ПСЖ» — он провел 72 минуты в Кубке Франции. Также на гое счету 16 матчей, 3 гола и 1 голевая передача за молодежку парижан.