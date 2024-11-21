«Бавария» рассматривает кандидатуру вратаря «ПСЖ» Доннаруммы

Итальянские СМИ предполагают, что мюнхенская «Бавария» рассматривает кандидатуру голкипера «ПСЖ» на замену своему ветерану Нойеру.

Речь идет об основном голкипере сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме. 25-летний итальянец не пользуется стопроцентным доверием Луиса Энрике, и якобы будет не против сменить в 2025 году обстановку после четырех сезонов в Париже.

Нынешний контракт итальянца с «ПСЖ» истекает в 2026 году.