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Сегодня, 20:58

«Бавария» рассматривает кандидатуру вратаря «ПСЖ» Доннаруммы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Итальянские СМИ предполагают, что мюнхенская «Бавария» рассматривает кандидатуру голкипера «ПСЖ» на замену своему ветерану Нойеру.

Речь идет об основном голкипере сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме. 25-летний итальянец не пользуется стопроцентным доверием Луиса Энрике, и якобы будет не против сменить в 2025 году обстановку после четырех сезонов в Париже.

Нынешний контракт итальянца с «ПСЖ» истекает в 2026 году.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Бавария
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2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
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10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
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13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
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 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
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