Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Бартез станет консультантом тренерского штаба в «Тулузе»

22:21
Фабьен Бартез. Фото Reuters
Фабьен Бартез. Фото Reuters

Чемпион мира 1998 года Фабьен Бартез вошел в тренерский штаб «Тулузы». Он получил роль консультанта в клубе, сообщает L'Equipe. Бартез будет работать во всех командах системы.

Бартез является воспитанником «Тулузы». Будучи игроком, он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Суперкубка Франции в составе «Монако», победителем Лиги чемпионов в составе «Марселя», чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир