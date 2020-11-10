Бартез станет консультантом тренерского штаба в «Тулузе»

Чемпион мира 1998 года Фабьен Бартез вошел в тренерский штаб «Тулузы». Он получил роль консультанта в клубе, сообщает L'Equipe. Бартез будет работать во всех командах системы.

Бартез является воспитанником «Тулузы». Будучи игроком, он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Суперкубка Франции в составе «Монако», победителем Лиги чемпионов в составе «Марселя», чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед», а также чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.