«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать защитника «Лиона» Густо

Защитник «Лиона» Мало Густо интересен топ-клубам из Франции, Англии и Испании.

По данным L'Equipe, «Манчестер Сити» и «ПСЖ» летом направляли в клуб запросы по поводу 19-летнего футболиста, однако дальше этого дело не пошло. Более активно действуют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Они уже контактировали с окружением Густо и хотят приобрести игрока до конца лета.

Отмечается, что «Лион» не намерен сейчас продавать французского защитника, однако может пересмотреть свою позицию, получив предложение, значительно превышающее оценочную стоимость Густо.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро. В прошлом сезоне Густо провел 30 матчей в лиге 1 и отдал 4 голевых паса.