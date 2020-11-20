Бамба обошел Мбапппе и Бен Йеддера в голосовании за лучшего игрока месяца
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Нападающий «Лилля» Жонатан Бамба признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. 24-летний француз набрал 41 процент голосов.
В прошлом месяце Бамба сыграл в 3 матчах лиги 1, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
Второе место в голосовании занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, за которого проголосовали 36 процентов, а замкнул тройку форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер — 23 процента.
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