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Бамба обошел Мбапппе и Бен Йеддера в голосовании за лучшего игрока месяца

00:08
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Нападающий «Лилля» Жонатан Бамба признан лучшим игроком октября в чемпионате Франции. 24-летний француз набрал 41 процент голосов.

В прошлом месяце Бамба сыграл в 3 матчах лиги 1, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Второе место в голосовании занял нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, за которого проголосовали 36 процентов, а замкнул тройку форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер — 23 процента.

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