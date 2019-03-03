Балотелли забил через себя, сделал селфи с одноклубниками и вышел в прямой эфир

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли забил гол в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". 28-летний итальянец отправил мяч в ворота ударом через себя.

Балотелли необычным образом отпраздновал свой гол, сделав селфи с одноклубниками.

Mario Balotelli’s iPhone celebration from his angle. pic.twitter.com/CeTFzAz8k8 – Get French Football News (@GFFN) 3 марта 2019 г.

"Марсель" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

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