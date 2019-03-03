23:32 | Футбол — Франция

Балотелли забил через себя, сделал селфи с одноклубниками и вышел в прямой эфир

0
Обсудить

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли забил гол в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена". 28-летний итальянец отправил мяч в ворота ударом через себя. 

Балотелли необычным образом отпраздновал свой гол, сделав селфи с одноклубниками.

"Марсель" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко.

Марсель - Сент-Этьен

Все о чемпионате Франции - здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ