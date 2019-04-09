Балотелли может быть дисквалифицирован на 8 матчей за сломанный нос сопернику

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли может быть дисквалифицирован на восемь матчей чемпионата Франции, сообщает Football Italia. 28-летний итальянец нанес удар локтем и сломал нос защитнику "Бордо" Паблу в матче 31-го тура чемпионата Франции (0:2).

Арбитр встречи Хаким Бен Эль-Хадж не увидел этот эпизод, поэтому инцидент будет рассмотрен дисциплинарной комиссией, которая проанализирует фотографии. Балотелли грозит дисквалификация от 5 до 8 матчей.

В текущем сезоне Балотелли провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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