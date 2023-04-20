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Сегодня, 18:14

Бальде назвал Головина суперталантливым футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о полузащитнике Александре Головине, с которым они вместе играли за «Монако».

«Александр Головин — мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах. Я наблюдал за его прогрессом в «Монако», он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек», — приводит слова Бальде «РБ Спорт».

Бальде играл за «Монако» в период с 2017 по 2021 год. Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2018-го. Недавно российский футболист подписал новый контракт с французским клубом до 2026 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 воспитанник ЦСКА забил 7 мячей, а также отдал 7 голевых передач в 29 играх. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kejta-bal-de-golovin-moj-bol-shoj-drug-lyublyu-ego-budet-igrat-v-top-klubah-evropy/
Александр Головин
Кейта Бальде
Футбол
ФК Москва
ФК Спартак (Москва)
2
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Источник: «Барселона» предложит Месси 25 миллионов евро в год
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
3
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 31 3 5 23 24-66 14
Результаты / календарь
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38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 - : -
22.04 18:00
Осер – Лилль
 - : -
22.04 22:00
Ланс – Монако
 - : -
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 - : -
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
 - : -
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
23.04 21:45
Лион – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 14
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 24 2 4
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 26 2 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 25 2 2
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