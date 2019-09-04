Бакайоко не считает возвращение в «Монако» шагом назад

Полузащитник «Монако» Темуе Бакайоко не считает возвращение во Францию шагом назад. В 2017 году француз перешел из стана монегасков в «Челси», а в прошлом сезоне на правах аренды играл за «Милан».

— Появилась хорошая возможность вернуться сюда в очень хороший проект. Возможно, многие скажут, что я делаю шаг назад, но я вижу это по-другому, — цитирует пресс-служба клуба Бакайоко. — Клуб — это то, что важно сегодня. Я не думаю о своих личных амбициях. Хочу попытаться хорошо выступить на поле, чтобы помочь клубу достичь своих целей.

Бакайоко вернулся в «Монако»