Бакайоко может перейти в «Метц»

Французский полузащитник Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в «Метце».

Как сообщает L'Equipe, 31-летний француз, который стал свободным агентом после ухода из ПАОК прошлым летом, обсуждает с клубом возможность возвращения в Лигу 1.

Ранее Бакайоко выступал также за «Милан», «Челси», «Лорьян», «Ренн», «Наполи» и «Монако». На профессиональном уровне он сыграл 341 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.