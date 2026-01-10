Бакайоко может перейти в «Метц»
Французский полузащитник Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в «Метце».
Как сообщает L'Equipe, 31-летний француз, который стал свободным агентом после ухода из ПАОК прошлым летом, обсуждает с клубом возможность возвращения в Лигу 1.
Ранее Бакайоко выступал также за «Милан», «Челси», «Лорьян», «Ренн», «Наполи» и «Монако». На профессиональном уровне он сыграл 341 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.
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|Лилль
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4
|Лион
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|0-0
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5
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|Ренн
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10
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0-0
|0
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
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|0
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|0-0
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17
|Труа
|0
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|0-0
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18
|Ле Ман
|0
|0
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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