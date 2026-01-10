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10 января, 05:16

Бакайоко может перейти в «Метц»

Евгений Козинов
Корреспондент

Французский полузащитник Темуе Бакайоко может продолжить карьеру в «Метце».

Как сообщает L'Equipe, 31-летний француз, который стал свободным агентом после ухода из ПАОК прошлым летом, обсуждает с клубом возможность возвращения в Лигу 1.

Ранее Бакайоко выступал также за «Милан», «Челси», «Лорьян», «Ренн», «Наполи» и «Монако». На профессиональном уровне он сыграл 341 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 голевых передач.

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Темуе Бакайоко
Футбол
ФК Метц
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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