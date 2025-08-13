Футбол
13 августа, 19:59

«Аяччо» исключили из лиги 2 из-за финансовых проблем

Алина Савинова

«Аяччо» исключен из числа участников лиги 2 сезона-2025/26, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Отмечается, что Национальная дирекция контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) приняла решение об отстранении корсиканского клуба от участия в национальных соревнованиях из-за финансовых проблем.

В сезоне-2024/25 «Аяччо» занял 12-е место в турнирной таблице лиги 2.

«Аяччо» дважды в своей истории становился победителем лиги 2 — в сезонах-1966/67 и 2001/02, а также выигрывал национальный чемпионат страны в сезоне-1997/98.

