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19 декабря 2025, 09:00

Автор песни про Сафонова заявил о готовности сходить с голкипером «ПСЖ» в баню

Микеле Антонов
Корреспондент

Французский рэпер IceKeeper в интервью «СЭ» рассказал о желании сходить с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в баню.

— Если бы Сафонов пригласил вас в русскую баню после матча, вы бы пошли?

— Баня? О да, я в деле! Но только если там не медведи и не водка с утра. Я бы взял гитару и спел акустическую версию моего трека под вениками — звучит эпично! Сейчас это модно.

— А если бы «ПСЖ» сыграл матч в Сибири зимой — вы бы полетели с ними?

— Это где?

— В России, где морозно. Минус 40 градусов.

— Как жить в такую погоду? А ты про футбол... Какие еще вопросы?

— Скоро Рождество. Что хотите в качестве подарка?

— Чтобы «ПСЖ» побеждал, а мои песни играли у них в раздевалке. Мне кажется, под это можно классно подвигаться, ритм и бит четкие. С праздниками, Россия!

Матвей Сафонов отразил 4 пенальти в&nbsp;послематчевой серии игры за&nbsp;Межконтинентальный кубок ФИФА с &laquo;Фламенго&raquo;.«Матвей — мой новый герой, как круассан с икрой!» Интервью рэпера, написавшего песню про Сафонова

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Матвей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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