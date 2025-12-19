Автор песни про Сафонова заявил о готовности сходить с голкипером «ПСЖ» в баню

Французский рэпер IceKeeper в интервью «СЭ» рассказал о желании сходить с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в баню.

— Если бы Сафонов пригласил вас в русскую баню после матча, вы бы пошли?

— Баня? О да, я в деле! Но только если там не медведи и не водка с утра. Я бы взял гитару и спел акустическую версию моего трека под вениками — звучит эпично! Сейчас это модно.

— А если бы «ПСЖ» сыграл матч в Сибири зимой — вы бы полетели с ними?

— Это где?

— В России, где морозно. Минус 40 градусов.

— Как жить в такую погоду? А ты про футбол... Какие еще вопросы?

— Скоро Рождество. Что хотите в качестве подарка?

— Чтобы «ПСЖ» побеждал, а мои песни играли у них в раздевалке. Мне кажется, под это можно классно подвигаться, ритм и бит четкие. С праздниками, Россия!