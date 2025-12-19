Автор песни про Сафонова заявил о готовности сходить с голкипером «ПСЖ» в баню
Французский рэпер IceKeeper в интервью «СЭ» рассказал о желании сходить с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым в баню.
— Если бы Сафонов пригласил вас в русскую баню после матча, вы бы пошли?
— Баня? О да, я в деле! Но только если там не медведи и не водка с утра. Я бы взял гитару и спел акустическую версию моего трека под вениками — звучит эпично! Сейчас это модно.
— А если бы «ПСЖ» сыграл матч в Сибири зимой — вы бы полетели с ними?
— Это где?
— В России, где морозно. Минус 40 градусов.
— Как жить в такую погоду? А ты про футбол... Какие еще вопросы?
— Скоро Рождество. Что хотите в качестве подарка?
— Чтобы «ПСЖ» побеждал, а мои песни играли у них в раздевалке. Мне кажется, под это можно классно подвигаться, ритм и бит четкие. С праздниками, Россия!
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|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Ницца – Лорьян
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