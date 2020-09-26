Ауар согласился перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар продолжит карьеру в чемпионате Англии. По информации Telefoot, 22-летний француз согласился на переход в «Арсенал».

Отмечается, что Ауар отдавал предпочтение «Барселоне» или «Ювентусу», но конкретного предложения этим клубы так и не сделали.

В сезоне-2019/20 Ауар провел за «Лион» 41 матч, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 49,5 миллиона евро.