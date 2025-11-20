Футбол
Сегодня, 01:24

Хакими — о награде лучшему игроку года в Африке: «Признание, которое венчает годы упорного труда»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал получение награды лучшему игроку 2025 года в Африке.

«Признание, которое венчает годы упорного труда, успеха и незабываемых моментов. Благодарен моей семье, моим партнерам по команде и всем, кто работает со мной каждый день, на поле и вне его. Ваше доверие, преданность и поддержка делают меня сильнее и позволяют расти.

Спасибо всему марокканскому народу за то, что всегда поддерживали. Надеюсь, этот момент вдохновит каждого ребенка в нашей стране и на нашем континенте верить в свои мечты и бороться за них», — написал Хакими в соцсети.

27-летний марокканец, выигравший с «ПСЖ» Лигу чемпионов, Кубок Франции, Лигу 1 и Суперкубок Франции в прошлом сезоне, обошел в голосовании нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и форварда «Галатасарая» Виктора Осимхена.

Ашраф Хакими.Защитник «ПСЖ» Хакими признан лучшим игроком года в Африке
Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Адвокаты Мбаппе: «Футболист просто добивается реализации своих законных прав, как поступил бы любой наемный работник»
