AS: Килиан Мбаппе рассчитывает уйти из «ПСЖ» в августе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассчитывает покинуть команду в августе, сообщает AS.

По информации источника, 22-летний француз не планирует продлевать контракт с командой, кроме того, у него плохие отношения со спортивным директором парижан Леонардо. Сообщается, что из-за этого переговоры по новому соглашению с игроком ведет президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который в ближайшее время должен встретиться с форвардом и попытаться уговорить его остаться в команде. Отмечается, что сам футболист не собирается соглашаться на предложения Аль-Хелаифи, но предложений по покупке нападающего еще не поступало.

В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 1 матч и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 160 миллионов евро, его контракт с «ПСЖ» действует до конца июня 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Реала».