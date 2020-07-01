Артета хочет видеть Депая в «Арсенале»

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может перейти в «Арсенал», сообщает Goal.com.

По информации источника, 26-летним голландцем интересуется главный тренер «канониров» Микель Артета. Сообщается, что испанский специалист ищет замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу и Александру Ляказетту, которые близки к уходу из команды.

В сезоне-2019/20 Депай провел за «Лион» 18 матчей, на его счету 14 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 44 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игрок не хочет продлевать контракт с «Лионом». Нынешнее соглашение игрока действует до конца июня 2021 года.