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«Арсенал» не отпустил Салиба в «Сент-Этьен» до конца сезона

02:04
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«Сент-Этьен» на официальном сайте объявил, что защитник Вильям Салиба не сыграет в финале Кубка Франции против «ПСЖ». Французскому клубу не удалось договориться с «Арсеналом» о продлении аренды 19-летенго француза.

«Канониры» купили Салиба у «Сент-Этьена» в 2019 году, но оставили игрока на один сезон на правах аренды во Франции.

«Английский клуб навязывает абсолютно неприемлемые спортивные и финансовые условия», — говорится в заявлении.

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