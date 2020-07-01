«Арсенал» не отпустил Салиба в «Сент-Этьен» до конца сезона

«Сент-Этьен» на официальном сайте объявил, что защитник Вильям Салиба не сыграет в финале Кубка Франции против «ПСЖ». Французскому клубу не удалось договориться с «Арсеналом» о продлении аренды 19-летенго француза.

«Канониры» купили Салиба у «Сент-Этьена» в 2019 году, но оставили игрока на один сезон на правах аренды во Франции.

«Английский клуб навязывает абсолютно неприемлемые спортивные и финансовые условия», — говорится в заявлении.