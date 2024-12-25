«Арсенал» интересуется Коло Муани из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани может перейти в «Арсенал».

Как сообщает The Standard, лондонский клуб рассматривает 26-летнего игрока в качестве замены Букайо Сака, который выбыл из-за травмы.

В этом сезоне Коло Муани сыграл всего в 14 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу. Контракт француза рассчитан до лета 2028 года.

Ранее форвард выступал также за «Айнтрахт», «Нант» и «Булонь».