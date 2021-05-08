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Аргентинский полузащитник согласовал контракт с «Марселем»

18:05
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Полузащитник «Велес Сарсфилд» Тиаго Алмада договорился о контракте с «Марселем», сообщает RMC Sport 8 мая. Французскому клубу осталось согласовать сумму отступных.

По данным источника, предварительное соглашение рассчитано на пять лет. Аргентинский клуб просит за него 15 миллионов евро.

20-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за «Велес» и забил два мяча при двух голевых передачах.

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