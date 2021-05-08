Аргентинский полузащитник согласовал контракт с «Марселем»
Полузащитник «Велес Сарсфилд» Тиаго Алмада договорился о контракте с «Марселем», сообщает RMC Sport 8 мая. Французскому клубу осталось согласовать сумму отступных.
По данным источника, предварительное соглашение рассчитано на пять лет. Аргентинский клуб просит за него 15 миллионов евро.
20-летний футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за «Велес» и забил два мяча при двух голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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