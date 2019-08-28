Ареола может перейти в «Реал»

Голкипер «ПСЖ» Альфонc Ареола продолжит карьеру в «Реале». Он станет частью сделки по переходу во французский клуб вратаря мадридцев Кейлора Наваса, утверждает AS.

Ранее сообщалось, что Навас дал согласие на трансфер в «ПСЖ» и согласовал условия личного контракта.

32-летний костариканец играет за «Реал» с 2014 года, и за это время провел в чемпионате Испании 104 матча.

26-летний Ареола прошел футбольную школу «ПСЖ» и дебютировал в команде в 2013 году. С тех пор клуб несколько раз отдавал его в аренду и твердое место в составе француз получил только в сезоне-2016/17.

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