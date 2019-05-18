Арбитр на две минуты раньше завершил матч и подарил свои карточки игрокам. Видео

Необычным образом завершился сезон-2018/19 во втором дивизионе Франции. Главный арбитр матча "Метц" - "Брест" Йоан Рунсар добавил 5 минут к основному времени, но за 2 минуты до окончания встречи остановил игру и подозвал к себе игроков обеих команд. Судья подарил каждой команде по карточке и дал финальный свисток. Затем он специальным спреем на газоне написал "Спасибо".

Данный матч стал последним в профессиональной карьере Рунсара, так как он достиг 45-летнего возраста. За свою карьеру он отработал в более 600 матчах.