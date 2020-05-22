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Апелляция «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на итоговое распределение мест в чемпионате Франции не удовлетворена

22:12
Апелляция «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» отклонена. Фото lfp.fr.
Апелляция «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» отклонена. Фото lfp.fr.
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Арбитражный суд отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы» на решение Профессиональной футбольной лиги Франции досрочно завершить чемпионат страны, сообщает L'Equipe.

Суд постановил, что решение лиги может быть оспорено только перед Государственным советом.

28 апреля Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. 30 апреля было объявлено окончательное распределение мест в лиге 1 и лиге 2. Места команд были определены в соответствии с индексом эффективности, рассчитанном с учетом количества набранных очков во всех сыгранных матчах.

Чемпионом стал «ПСЖ», «Амьен» и «Тулуза» вылетели в лигу 2. На их места поднялись «Лорьян» и «Ланс». «Лион» занял седьмое место, которое не позволяет команде принять участие в еврокубках.

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