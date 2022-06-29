Апелляция «Бордо» на понижение до 3-го дивизиона будет рассмотрена через неделю
Заседание комитета национального директората по управлению (DNCG) по поводу апелляции «Бордо» будет рассмотрено 5 июля. Клубу необходимо найти 22 миллиона евро, чтобы сохранить прописку во втором дивизионе.
«Осталось найти 22 миллиона», — приводит RMC Sport слова президента и владельца «Бордо» Жерара Лопеса.
14 июля было принято решение о понижении «Бордо» до третьего дивизиона из-за проваленной финансовой проверки. Клуб выступил с официальным заявлением, что оспорит это решение.
Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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11
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12
|Реймс
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|0
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0-0
|0
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14
|Анже
|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
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|0
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|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|00:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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