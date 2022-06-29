Апелляция «Бордо» на понижение до 3-го дивизиона будет рассмотрена через неделю

Заседание комитета национального директората по управлению (DNCG) по поводу апелляции «Бордо» будет рассмотрено 5 июля. Клубу необходимо найти 22 миллиона евро, чтобы сохранить прописку во втором дивизионе.

«Осталось найти 22 миллиона», — приводит RMC Sport слова президента и владельца «Бордо» Жерара Лопеса.

14 июля было принято решение о понижении «Бордо» до третьего дивизиона из-за проваленной финансовой проверки. Клуб выступил с официальным заявлением, что оспорит это решение.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Бордо» стал последним в лиге 1 и вылетел из элиты французского футбола.