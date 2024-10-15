Апелляционный суд LFP вынесет решение по делу Мбаппе 25 октября

Апелляционный суд Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) 25 октября вынесет вердикт по апелляции «ПСЖ» в споре с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает RMC Sport.

12 сентября юридический отдел LFP обязал парижский клуб выплатить 25-летнему французу 55 миллионов евро долга в течение восьми дней. В это сумму входят треть подписного бонуса (36 миллионов) и зарплата за последние три месяца контракта. Клуб заявил, что не будет выплачивать эту сумму и подал апелляцию.

Мбаппе летом на правах свободного агента перешел из «ПСЖ» в «Реал». В текущем сезоне на счету форварда 11 матчей, в которых он забил 7 голов и сделал результативную передачу.