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Кавазашвили: «Сафонов превосходит Лунина и Мамардашвили»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с Андреем Луниным из «Реала» и Георгием Мамардашвили из «Валенсии».

«На сегодняшний день я могу назвать трех вратарей из бывших стран СССР, которые являются перспективными по европейским меркам. Это Матвей Сафонов, Георгий Мамардашвили и Андрей Лунин. Но на мой взгляд, Сафонов сильнее вратаря сборной Украины и «Реала» Лунина. Что касается грузинского голкипера, то он прекрасно отыграл чемпионат Европы и мог даже довести команду до финала, но в последних матчах допускал ошибки на выходах, которые приводили к пропущенным голам. Так что Матвей на данный момент превосходит Андрея и Георгия, так как является воспитанником очень сильной российской школы вратарей», — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили.

В этом сезоне 25-летний Сафонов сыграл в 8 матчах, пропустил 6 мячей и 3 раза сыграл на ноль

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-safonov-sil-nee-vratarya-sbornoj-ukrainy-i-reala-lunina/
Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Лилль 16 7 7 2 26-16 28
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 Лион 16 8 4 4 28-20 28
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 Ницца 16 7 6 3 31-21 27
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 Ланс 16 6 6 4 19-15 24
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 Тулуза 16 7 3 6 18-17 24
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