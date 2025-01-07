Кавазашвили: «Сафонов превосходит Лунина и Мамардашвили»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с Андреем Луниным из «Реала» и Георгием Мамардашвили из «Валенсии».

«На сегодняшний день я могу назвать трех вратарей из бывших стран СССР, которые являются перспективными по европейским меркам. Это Матвей Сафонов, Георгий Мамардашвили и Андрей Лунин. Но на мой взгляд, Сафонов сильнее вратаря сборной Украины и «Реала» Лунина. Что касается грузинского голкипера, то он прекрасно отыграл чемпионат Европы и мог даже довести команду до финала, но в последних матчах допускал ошибки на выходах, которые приводили к пропущенным голам. Так что Матвей на данный момент превосходит Андрея и Георгия, так как является воспитанником очень сильной российской школы вратарей», — цитирует «РБ Спорт» Кавазашвили.

В этом сезоне 25-летний Сафонов сыграл в 8 матчах, пропустил 6 мячей и 3 раза сыграл на ноль