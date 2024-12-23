Кавазашвили об игре Сафонова: «Не знаю, что будет делать Доннарумма: уедет к себе или будет сидеть в запасе»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» оценил выступление российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче третьего раунда Кубка Франции против «Ланса» (1:1, по пен. 4:3). Российский голкипер отразил два удара в серии пенальти.

«В начале я под сомнение поставил переход Матвея в эту команду, потому что там уже был прекрасный голкипер. Я, как профессиональный вратарь, никогда не желаю никому травм, но если твой конкурент ее получает, то своим шансом надо пользоваться. Что касается серии пенальти, здесь многое играет везение для любого футболиста. Дай бог, чтобы Матвей играл. Я не знаю, что будет делать итальянец: уедет к себе или будет сидеть в запасе ждать своей очереди, но я бы очень хотел, чтобы Сафонов играл всегда в основном составе», — сказал Кавазашвили «СЭ».

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.

Вероника Ольшукова