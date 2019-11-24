«Анже» взял верх над «Нимом» и вышел на второе место в лиге 1

«Анже» обыграл «Ним» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0. Это позволило команде выйти на второе место в таблице, опередив на 2 очка «Марсель». Лидирует «ПСЖ», опережающий «Анже» на 9 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

«Амьен» — «Страсбур» — 0:4 (0:1)

Голы: Каси, 43 (0:1). Айорк, 56 (0:2). Мотиба, 72 (0:3). Да Кошта, 76 (0:4).

«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Шеджу, Алеесами, Дибасси, Блен (Бодмер, 63), Гнаоре, Какюта, Мендоса, Гирасси (Отеро, 70), Аколо (Монкондюи, 59).

«Страсбур»: Селс, Лала, Митрович, Джикю, Каси (Кароль, 85), Симакан, Томассон, Сиссоко, Фофана, Мотиба (Да Кошта, 75), Айорк (Беллегард, 81).

Предупреждения: Шеджу, 70. Симакан, 78.

Удаление: Шеджу, 82.

Судья: Бьери.

23 ноября. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».

«Анже» — «Ним» — 1:0 (0:0)

Гол: Мангани, 67.

«Анже»: Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Аит Нури (Пелланар, 58), Мангани, Сантамария, Бобишон (Капель, 80), Перейра Лаж, Алиуи, Нинга (Тиуб, 58).

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Бриансон, Алакуш, Паке (Дульевич, 87), Ферхат, Филиппото, Валлс, Рипар, Фомба (До, 61), Денки (Стояновски, 72).

Предупреждения: Фомба, 34. Бамба, 45+2. Пелланар, 69.

Судья: Леонар.

23 ноября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Дижон» — «Ренн» — 2:1 (0:0)

Голы: Рафинья, 58 (0:1). Саммаритано, 70 (1:1). Шуйар, 82 (2:1).

«Дижон»: Гомис, Экуэле Манга, Лотоа, Шафик, Альфонс, Амальфитано, Ндонг, Перейра (Бальде, 68), Луаодис (Саммаритано, 60), Жулиу Тавареш, Шуйар (Бальмон, 90+1).

«Ренн»: Менди, Морель, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Желен (Леа Силики, 76), Гренье, Юну (Сьебатше, 86), Ньянг, Дель Кастильо, Рафинья (Тэ, 59).

Предупреждения: Юну, 20. Траоре, 62. Ндонг, 67.

Судья: Бризар.

23 ноября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Метц» — «Реймс» — 1:1 (0:1)

Голы: Дисаси, 7 (0:1). Траоре, 47 (1:1).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Траоре, Н`Дорам (Сунзу, 15), Ангбан, Майга (Булая, 76), Фофана, Нгюетт (Амброз, 80), Диалло.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Кафаро, Думбья (Кутеса, 73), Уден (Нкада, 82), Диа (Донис, 69).

Предупреждения: Бой, 13. Кафаро, 42. Диалло, 90+3.

Удаление: Кафаро, 90.

Судья: Готье.

23 ноября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Брест» — «Нант» — 1:1 (0:1)

Голы: Кулибали, 31 (0:1). Кардона, 68 (1:1).

«Брест»: Ларсоннье, Кастеллетто, Перро, Байн, Фоссюрье, Отре (Магнетти, 90+1), Грансир (Менди, 56), Диалло, Мбок, Шарбоннье, Кардона (Н`Гома, 87).

«Нант»: Лафон, Аппиа, Ваге, Траоре, Басила, Крхин (Бамба, 81), Туре, Блас, Луза, Кулибали, Саймон.

Предупреждения: Басила, 7. Байн, 18. Шарбоннье, 40.

Судья: Бюке.

23 ноября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».