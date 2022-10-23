«Лорьян» на выезде сыграл вничью с «Труа», «Брест» обыграл «Клермон»
«Труа» на домашнем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:2.
В составе хозяев голом отметился Рони Лопеш. Защитник «Лорьяна» Жюльен Ляпорт забил мяч в свои ворота.
У гостей отличились Стефан Диарра и Кантен Буагар.
После 12 туров «Труа» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Лорьян» занимает 3-е место — 27 очков.
В другом матче «Клермон» дома проиграл «Бресту» — 1:3.
В составе гостей голы забили Жереми Ле Дуарон, Франк Онора и Ромен Дель Кастильо, реализовавший пенальти.
У «Клермона» отличился Джим Аллевина.
«Реймс» на своем поле обыграл «Осер» — 2:1.
У «Реймса» отличились Фолэрин Балоган и Дзюня Ито. За «Осер» забил М`Бай Ньянг.
«Тулуза» и «Страсбур» не смогли выявить победителя — 2:2.
В составе «Тулузы» мячи на свой счет записали Антони Руо и Брехт Деягере. У «Страсбура» отметились Лебо Мотиба и Кевин Гамейро.
«Ренн» на выезде обыграл «Анже» — 2:1.
У хозяев единственный мяч забил Амине Салама. У гостей отличились Амин Гуири и Ловро Майер, реализовавший пенальти.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|
2
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|
5
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|
6
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|
7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
9
|Клермон Фут
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|
11
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
12
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|
13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|
14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|
15
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|
16
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|
17
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|
18
|Страсбур
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|
19
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|
20
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|0 : 3
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|0 : 1
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|1 : 2
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 3
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|2 : 2
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|2 : 2
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|- : -
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|9
|1
|2