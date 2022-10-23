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«Лорьян» на выезде сыграл вничью с «Труа», «Брест» обыграл «Клермон»

Мария Гусева
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«Труа» на домашнем поле сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе хозяев голом отметился Рони Лопеш. Защитник «Лорьяна» Жюльен Ляпорт забил мяч в свои ворота.

У гостей отличились Стефан Диарра и Кантен Буагар.

После 12 туров «Труа» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Лорьян» занимает 3-е место — 27 очков.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
2:2
Лорьян

В другом матче «Клермон» дома проиграл «Бресту» — 1:3.

В составе гостей голы забили Жереми Ле Дуарон, Франк Онора и Ромен Дель Кастильо, реализовавший пенальти.

У «Клермона» отличился Джим Аллевина.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
1:3
Брест

«Реймс» на своем поле обыграл «Осер» — 2:1.

У «Реймса» отличились Фолэрин Балоган и Дзюня Ито. За «Осер» забил М`Бай Ньянг.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:1
Осер

«Тулуза» и «Страсбур» не смогли выявить победителя — 2:2.

В составе «Тулузы» мячи на свой счет записали Антони Руо и Брехт Деягере. У «Страсбура» отметились Лебо Мотиба и Кевин Гамейро.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 16:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:2
Страсбур

«Ренн» на выезде обыграл «Анже» — 2:1.

У хозяев единственный мяч забил Амине Салама. У гостей отличились Амин Гуири и Ловро Майер, реализовавший пенальти.

Франция. Лига 1. 12-й тур
23 окт, 14:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:2
Ренн

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
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Спартак 5
Химки 0
Матч завершен

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34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ланс» обыграл «Марсель» и поднялся на второе место в чемпионате Франции
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 32-5 32
2
 Ланс 12 8 3 1 19-8 27
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 12 7 3 2 25-12 24
5
 Марсель 12 7 2 3 20-9 23
6
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
9
 Клермон Фут 12 5 2 5 16-19 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 19-20 16
11
 Труа 12 3 4 5 21-24 13
12
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
13
 Монпелье 12 4 0 8 22-24 12
14
 Реймс 12 2 6 4 14-20 12
15
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
16
 Осер 12 2 3 7 12-25 9
17
 Брест 12 2 3 7 14-26 9
18
 Страсбур 12 1 6 5 12-19 9
19
 Анже 12 2 2 8 14-29 8
20
 Аяччо 12 2 2 8 8-19 8
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Аяччо – ПСЖ
 0 : 3
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 1 : 2
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 0 : 1
23.10 14:00
Анже – Ренн
 1 : 2
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 3
23.10 16:00
Реймс – Осер
 2 : 1
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 2 : 2
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 2 : 2
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
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Кильян Мбаппе

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ПСЖ

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Лионель Месси

ПСЖ

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
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Реймс

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