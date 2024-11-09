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Сегодня, 21:45

«Анже» — «ПСЖ»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Анже» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«Анже» встретится с «ПСЖ» в рамках 11-го тура лиги 1 в субботу, 9 ноября. Игра состоится на стадионе «Раймон Копа» в Анже (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Анже» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 10-ти туров чемпионата Франции команда из Анже набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. Парижане идут на первой строчке лиги 1, в их активе — 26 баллов.

Франция. Лига 1. 11-й тур
09 нояб, 23:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
ПСЖ

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Футбол
ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 10 8 2 0 29-8 26
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
5
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
6
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
7
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
8
 Ланс 10 3 5 2 9-7 14
9
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
10
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 10 2 4 4 12-14 10
15
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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34 тур
8.11 22:45
Марсель – Осер
 1 : 3
9.11 19:00
Страсбур – Монако
 1 : 3
9.11 21:00
Ланс – Нант
 - : -
9.11 23:00
Анже – ПСЖ
 - : -
10.11 17:00
Ницца – Лилль
 - : -
10.11 19:00
Гавр – Реймс
 - : -
10.11 19:00
Монпелье – Брест
 - : -
10.11 19:00
Ренн – Тулуза
 - : -
10.11 22:45
Лион – Сент-Этьен
 - : -
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 8
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 6 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

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 7 1 2
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