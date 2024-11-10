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«ПСЖ» обыграл «Анже», Ли Кан Ин и Барколя оформили по дублю

Сергей Разин
корреспондент
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9 ноября. «ПСЖ» обыграл «Анже» (4:2).
Фото Reuters

«ПСЖ» в матче 11-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Анже» со счетом 4:2.

В составе парижан по дублю оформили Ли Кан Ин и Брэдли Барколя, у хозяев голы на счету Эстебана Леполя и Эмманюэля Биумла. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

После этого матча «ПСЖ» с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Анже» с 10 очками — на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 11-й тур
09 нояб, 23:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:4
ПСЖ

ФК Анже
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Анже» — «ПСЖ»: смотреть матч лиги 1 онлайн
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
5
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
6
 Ницца 10 4 4 2 19-9 16
7
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
8
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
9
 Реймс 10 4 2 4 16-15 14
10
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
11
 Брест 10 4 1 5 13-16 13
12
 Тулуза 10 3 3 4 11-11 12
13
 Ренн 10 3 2 5 13-16 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 10 3 1 6 10-24 10
17
 Гавр 10 3 0 7 8-20 9
18
 Монпелье 10 1 1 8 8-30 4
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8.11 22:45
Марсель – Осер
 1 : 3
9.11 19:00
Страсбур – Монако
 1 : 3
9.11 21:00
Ланс – Нант
 3 : 2
9.11 23:00
Анже – ПСЖ
 2 : 4
10.11 17:00
Ницца – Лилль
 - : -
10.11 19:00
Гавр – Реймс
 - : -
10.11 19:00
Монпелье – Брест
 - : -
10.11 19:00
Ренн – Тулуза
 - : -
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Лион – Сент-Этьен
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Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 6 1 2
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