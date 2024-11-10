«ПСЖ» обыграл «Анже», Ли Кан Ин и Барколя оформили по дублю

«ПСЖ» в матче 11-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Анже» со счетом 4:2.

В составе парижан по дублю оформили Ли Кан Ин и Брэдли Барколя, у хозяев голы на счету Эстебана Леполя и Эмманюэля Биумла. Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался в запасе.

После этого матча «ПСЖ» с 29 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Анже» с 10 очками — на 15-й строчке.