«Анже» проиграл «Монпелье», «Брест» забил пять голов «Тулузе»

«Анже» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции проиграл «Монпелье» — 1:2. Гости с 30 очками поднялись на пятое место в турнирной таблице. Хозяева (29) — восьмые.

В параллельной встрече «Брест» разгромил «Тулузу» — 5:2.

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Амьен» — «Монпелье» — 1:2 (1:0)

Голы: Дибасси, 14 (1:0). Лаборд, 50 (1:1). Делор, 83 (1:2).

«Амьен»: Гюртнер, Жалле (Конате, 81), Шеджу, Калабрези, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Блен (Гнаоре, 88), Мендоса, Гирасси, Годдос (Диабате, 69).

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго, Ле Таллек, Саванье (Молле, 70), Самбия (Ферри, 66), Шотар, Делор (Камара, 87), Лаборд.

Предупреждения: Дибасси, 54. Самбия, 58. Блен, 62.

Судья: Абед (Франция).

11 января. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».

«Тулуза» — «Брест» — 2:5 (2:1)

Голы: Курт, 7 (0:1). Диаките, 16 (1:1). Диаките, 20 (2:1). Шарбоннье, 72 (2:2). Шарбоннье, 77 (2:3). Мбок, 79 (2:4). Кардона, 85 (2:5).

«Тулуза»: Рейне, Габриэльсен, Силла, Амиан, Диаките, Венкер, Буагар (Макенго, 83), Сангаре, Доссеви (Коне, 89), Саного, Кулурис (Лейя Исека, 68).

«Брест»: Ларсоннье, Бааль, Кастеллетто, Дюверн, Фоссюрье, Лан (Менди, 67), Курт, Баттоккио, Диалло (Мбок, 40), Шарбоннье (Перро, 87), Кардона.

Предупреждение: Венкер, 84.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

11 января. Тулуза. Стадион Муниципальный.

«Анже» — «Ницца» — 1:1 (1:1)

Голы: Тиуб, 37 (1:0). Сиприен, 45+5 — с пенальти (1:1).

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури (Пелланар, 43), Мангани, Капель, Тиуб, Фюльжини (Эль Мелали, 76), Сантамария, Баокен (Алиуи, 64).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Эрелль, Нсоки, Данилу, Сиприен, Ле Мелу, Будауи (Унас, 46), Дольберг, Клод Морис (Тюрам-Юльен, 88), Ганаго (Маолида, 78).

Предупреждения: Капель, 34. Будауи, 39. Клод Морис, 49. Ле Мелу, 87.

Судья: Делажо (Франция).

11 января. Анже. Стадион «Раймон Копа».

«Метц» — «Страсбур» — 1:0 (0:0)

Гол: Бой, 68.

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо (Ангбан, 83), Траоре (Булая, 73), Майга, М.Фофана (Н`Дорам, 80), Нгюетт, Диалло.

«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль (Ндур, 83), Лала, Митрович, Джикю, Томассон, Сиссоко (Зохи, 70), Ю.Фофана, Беллегард (Корнье, 82), Айорк.

Предупреждения: Сиссоко, 54. Бой, 74. Джикю, 86.

Судья: Бризар (Франция).

11 января. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Ним» — «Реймс» — 2:0 (1:0)

Голы: Рипар, 15 (1:0). Бенраху, 90+3 (2:0).

«Ним»: Бернардони, Мартинес, Мигель, Бриансон, Алакуш (Паке, 72), До, Ферхат, Филиппото (Денки, 84), Валлс, Рипар, Бенраху.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара (Донис, 79), Абдельхамид, Конан, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Сук Хюн Джун (Кутеса, 60), Думбья (Мунетси, 60), Диа.

Предупреждения: Ромао, 35. Сук Хюн Джун, 46. Думбья, 55. Камара, 63. Мартинес, 78.

Удаление: Ромао, 57.

Судья: Тюаль (Франция).

11 января. Ним. Стадион «Стад де Костьер».