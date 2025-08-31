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31 августа 2025, 14:29

«Анже» пришлось вернуть форварда Лабо в «Ланс» из-за проблем с финансами

Павел Лопатко

Нападающему Реми Лабо пришлось вернуться в «Ланс» через несколько дней после того, как «Анже» объявил о его переходе.

В «Анже» уточнили, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) не одобрила контракт с 22-летним французом в части увеличения его зарплаты по сравнению с прежним клубом.

В «Анже» добавили, что испытывают нехватку средств на фоне проблем с продажей телевизионных прав.

Контракт Лабо с «Лансом» действует до 30 июня 2028 года. В сезоне-2024/25 он в 16 матчах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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ФК Анже
ФК Ланс
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
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