«Анже» пришлось вернуть форварда Лабо в «Ланс» из-за проблем с финансами

Нападающему Реми Лабо пришлось вернуться в «Ланс» через несколько дней после того, как «Анже» объявил о его переходе.

В «Анже» уточнили, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) не одобрила контракт с 22-летним французом в части увеличения его зарплаты по сравнению с прежним клубом.

В «Анже» добавили, что испытывают нехватку средств на фоне проблем с продажей телевизионных прав.

Контракт Лабо с «Лансом» действует до 30 июня 2028 года. В сезоне-2024/25 он в 16 матчах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.