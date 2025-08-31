«Анже» пришлось вернуть форварда Лабо в «Ланс» из-за проблем с финансами
Нападающему Реми Лабо пришлось вернуться в «Ланс» через несколько дней после того, как «Анже» объявил о его переходе.
В «Анже» уточнили, что Национальная дирекция контроля и управления (DNCG) не одобрила контракт с 22-летним французом в части увеличения его зарплаты по сравнению с прежним клубом.
В «Анже» добавили, что испытывают нехватку средств на фоне проблем с продажей телевизионных прав.
Контракт Лабо с «Лансом» действует до 30 июня 2028 года. В сезоне-2024/25 он в 16 матчах забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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|Ланс
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
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7
|Монако
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8
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9
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|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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