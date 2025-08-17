«Анже» в меньшинстве победил «Париж» на старте лиги 1

«Анже» дома переиграл «Париж» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте забил Эстебан Леполь.

Хозяева завершили матч вдесятером — на 57-й минуте красную карточку получил Луи Мутон.

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.

17 августа, 18:15. Raymond Kopa (Анже)

В параллельных матчах «Осер» начал сезон с победы над «Лорьяном» (1:0), а «Страсбур» в концовке вырвал три очка в игре с «Метцем» (1:0).

17 августа, 18:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)