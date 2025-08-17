Футбол
17 августа, 20:13

«Анже» в меньшинстве победил «Париж» на старте лиги 1

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Анже» дома переиграл «Париж» в матче 1-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте забил Эстебан Леполь.

Хозяева завершили матч вдесятером — на 57-й минуте красную карточку получил Луи Мутон.

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
17 августа, 18:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:0
Париж

В параллельных матчах «Осер» начал сезон с победы над «Лорьяном» (1:0), а «Страсбур» в концовке вырвал три очка в игре с «Метцем» (1:0).

Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
17 августа, 18:15. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:0
Лорьян
Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур.
17 августа, 18:15. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:1
Страсбур

«Нант» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Нант» — «ПСЖ»: Сафонов начнет игру в запасе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 13 9 1 3 33-12 28
2
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
3
 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4
 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6
 Монако 12 6 2 4 24-21 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
9
 Ницца 13 5 2 6 18-23 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель 1 : 5
22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 4
Валентин Барко
Валентин Барко

Страсбур

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 10 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Вся статистика

