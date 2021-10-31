«Ницца» победила «Анже» в чемпионате Франции
«Ницца» победила «Анже» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 29-й минуте первый гол встречи забил нападающий «Анже» Софьян Буфаль. А на 57-й минуте счет сравнял нападающий «Ниццы» Энди Делор. На 90-й минуте он вывел гостей вперед.
«Ницца» набрала 24 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Анже» 17 очков и 9-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
«Анже» — «Ницца» — 1:2 (1:0)
Голы: Буфаль, 29 — с пенальти (1:0). Делор, 57 (1:1). Делор, 90+1 (1:2).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Капель, 74), Мангани, Кабо (Перейра Лаж, 74), Фюльжини (Унаи, 85), Менди, Буфаль, Шо (Браими, 75).
«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара (Клод-Морис, 64), Аталь, Тодибо, Бард, Лемина, Росарио (Тюрам, 74), Делор, Гуири, Да Кунья (Будауи, 73).
Предупреждения: Фюльжини, 31. Камара, 45. Данте, 63.
Судья: Делажо (Франция).
31 октября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
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