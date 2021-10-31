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«Ницца» победила «Анже» в чемпионате Франции

16:54
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«Ницца» победила «Анже» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 29-й минуте первый гол встречи забил нападающий «Анже» Софьян Буфаль. А на 57-й минуте счет сравнял нападающий «Ниццы» Энди Делор. На 90-й минуте он вывел гостей вперед.

«Ницца» набрала 24 очка и поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Анже» 17 очков и 9-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

«Анже» — «Ницца» — 1:2 (1:0)

Голы: Буфаль, 29 — с пенальти (1:0). Делор, 57 (1:1). Делор, 90+1 (1:2).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Капель, 74), Мангани, Кабо (Перейра Лаж, 74), Фюльжини (Унаи, 85), Менди, Буфаль, Шо (Браими, 75).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара (Клод-Морис, 64), Аталь, Тодибо, Бард, Лемина, Росарио (Тюрам, 74), Делор, Гуири, Да Кунья (Будауи, 73).

Предупреждения: Фюльжини, 31. Камара, 45. Данте, 63.

Судья: Делажо (Франция).

31 октября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

Анже — Ницца

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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