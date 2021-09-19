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«Нант» на выезде разгромил «Анже»

17:53
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В чемпионате Франции подошли к концу четыре матча турнира.

«Нант» в гостях разгромил «Анже» (1:4). Встречи «Клермона» и «Бреста» (1:1), «Реймса» с «Лорьяном» (0:0) и «Труа» с «Монпелье» (1:1) закончились вничью.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Клермон Фут» — «Брест» — 1:1 (0:0)

Голы: Шардонне, 52 (0:1). Рашани, 65 (1:1).

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба (Менди, 86), Зедадка, Бертомье (Бускетс, 86), Доссу (Аллевина, 66), Гастьен, Абдул Самед, Рашани (Сейду, 77), Байо (Амель, 76).

«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль, Дюверн, Брассье, Белькебла, Февр, Агуме (Мбок, 72), Онора, Кардона (Саид, 88), Баджи (Ле Дуарон, 72).

Предупреждения: Рашани, 19. Агуме, 32.

Удаление: Гастьен, 50.

Судья: Дешепи (Франция).

19 сентября. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».

«Реймс» — «Лорьян» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Мунетси (Бериша, 60), Кеббаль (Кассама, 76), ван Берген (Донис, 76), Экитике (Коффи, 61).

«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Бурле, 87), Монкондюи (Ле Фе, 70), Лорьенте (Диарра, 70), Моффи (Грбич, 76).

Предупреждения: Мунетси, 12. Матусива, 69. Ляпорт, 75. Абержель, 88. Диарра, 90.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

19 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Труа» — «Монпелье» — 1:1 (1:0)

Голы: Тугар, 37 (1:0). Саванье, 87 (1:1).

«Труа»: Гальон, Жиродон, Эль-Хаджам (Сандлер, 78), Бьянкон (Коне, 60), Каборе (Зукру, 69), Шавалерен, Азамум, Куаме, Дингоме (Родригеш, 60), Тардье, Тугар (Шамбо, 78).

«Монпелье»: Омлин, Суке (Самбия, 67), Козза (Ристич, 66), Тулер, Ферри, Саванье, Молле (Леруа, 83), Шотар (Вахи, 66), Эстев, Жермен, Мавидиди (Джоаккини, 84).

Предупреждения: Тулер, 23. Дингоме, 44. Ферри, 49. Саванье, 51. Зукру, 71. Шавалерен, 81. Родригеш, 90+2.

Удаление: Тулер, 79.

Судья: Батта (Франция).

19 сентября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».

«Анже» — «Нант» — 1:4 (1:3)

Голы: Жиротто, 3 (0:1). Блас, 6 — с пенальти (0:2). И.Траоре, 10 (1:2). Коло Муани, 23 (1:3). Блас, 79 (1:4).

«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Перейра Лаж, 71), Мангани (Капель, 59), Кабо, Фюльжини (Эль Мелали, 81), Менди (Унаи, 60), Буфаль, Шо (Баокен, 71).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 40), Паллуа, Ш.Траоре, Жиротто, Сиприен (Кулибали, 81), Блас, Чиривелья (Мерлен, 81), Саймон (Мутуссами, 66), Коло Муани, Букари (Коко, 66).

Предупреждения: Фюльжини, 24. Саймон, 25. Чиривелья, 45+2. Мангани, 45+4.

Судья: Делерю (Франция).

19 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
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Ф2 (-1)

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2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

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28%

1.73

X2

22%

1.57

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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