«Нант» на выезде разгромил «Анже»
В чемпионате Франции подошли к концу четыре матча турнира.
«Нант» в гостях разгромил «Анже» (1:4). Встречи «Клермона» и «Бреста» (1:1), «Реймса» с «Лорьяном» (0:0) и «Труа» с «Монпелье» (1:1) закончились вничью.
Чемпионат Франции. Лига 1
6-й тур
«Клермон Фут» — «Брест» — 1:1 (0:0)
Голы: Шардонне, 52 (0:1). Рашани, 65 (1:1).
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи, Ожье, Н`Симба (Менди, 86), Зедадка, Бертомье (Бускетс, 86), Доссу (Аллевина, 66), Гастьен, Абдул Самед, Рашани (Сейду, 77), Байо (Амель, 76).
«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль, Дюверн, Брассье, Белькебла, Февр, Агуме (Мбок, 72), Онора, Кардона (Саид, 88), Баджи (Ле Дуарон, 72).
Предупреждения: Рашани, 19. Агуме, 32.
Удаление: Гастьен, 50.
Судья: Дешепи (Франция).
19 сентября. Клермон. Стадион «Габриэль Монпье».
«Реймс» — «Лорьян» — 0:0
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Мунетси (Бериша, 60), Кеббаль (Кассама, 76), ван Берген (Донис, 76), Экитике (Коффи, 61).
«Лорьян»: Нарди, Абержель, Ле Гофф, Енц, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан (Бурле, 87), Монкондюи (Ле Фе, 70), Лорьенте (Диарра, 70), Моффи (Грбич, 76).
Предупреждения: Мунетси, 12. Матусива, 69. Ляпорт, 75. Абержель, 88. Диарра, 90.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
19 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Труа» — «Монпелье» — 1:1 (1:0)
Голы: Тугар, 37 (1:0). Саванье, 87 (1:1).
«Труа»: Гальон, Жиродон, Эль-Хаджам (Сандлер, 78), Бьянкон (Коне, 60), Каборе (Зукру, 69), Шавалерен, Азамум, Куаме, Дингоме (Родригеш, 60), Тардье, Тугар (Шамбо, 78).
«Монпелье»: Омлин, Суке (Самбия, 67), Козза (Ристич, 66), Тулер, Ферри, Саванье, Молле (Леруа, 83), Шотар (Вахи, 66), Эстев, Жермен, Мавидиди (Джоаккини, 84).
Предупреждения: Тулер, 23. Дингоме, 44. Ферри, 49. Саванье, 51. Зукру, 71. Шавалерен, 81. Родригеш, 90+2.
Удаление: Тулер, 79.
Судья: Батта (Франция).
19 сентября. Труа. Стадион «Стад де л'Об».
«Анже» — «Нант» — 1:4 (1:3)
Голы: Жиротто, 3 (0:1). Блас, 6 — с пенальти (0:2). И.Траоре, 10 (1:2). Коло Муани, 23 (1:3). Блас, 79 (1:4).
«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Думбья (Перейра Лаж, 71), Мангани (Капель, 59), Кабо, Фюльжини (Эль Мелали, 81), Менди (Унаи, 60), Буфаль, Шо (Баокен, 71).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Коршья, 40), Паллуа, Ш.Траоре, Жиротто, Сиприен (Кулибали, 81), Блас, Чиривелья (Мерлен, 81), Саймон (Мутуссами, 66), Коло Муани, Букари (Коко, 66).
Предупреждения: Фюльжини, 24. Саймон, 25. Чиривелья, 45+2. Мангани, 45+4.
Судья: Делерю (Франция).
19 сентября. Анже. Стадион «Раймон Копа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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