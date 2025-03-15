«Монако» без Головина обыграл «Анже»

«Монако» на выезде победил «Анже» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 2:0.

По голу у гостей забили Мика Биерет (77-я минута) и Магнес Аклиуш, реализовавший пенальти на 88-й минуте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил шестой матч кряду из-за повреждения.

«Монако» (47 очков) поднялся на третье место в лиге 1. «Анже» (27) идет 14-м в турнирной таблице.