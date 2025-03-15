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15 марта 2025, 22:56

«Монако» без Головина обыграл «Анже»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Анже» — «Монако».
Фото AFP

«Монако» на выезде победил «Анже» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 2:0.

По голу у гостей забили Мика Биерет (77-я минута) и Магнес Аклиуш, реализовавший пенальти на 88-й минуте.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил шестой матч кряду из-за повреждения.

«Монако» (47 очков) поднялся на третье место в лиге 1. «Анже» (27) идет 14-м в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.
15 марта 2025, 21:00. Раймон Копа (Анже)
Анже
0:2
Монако
Источник: Таблица лиги 1
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Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
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 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
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10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
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12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
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 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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