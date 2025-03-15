«Монако» без Головина обыграл «Анже»
«Монако» на выезде победил «Анже» в матче 26-го тура французской лиги 1 — 2:0.
По голу у гостей забили Мика Биерет (77-я минута) и Магнес Аклиуш, реализовавший пенальти на 88-й минуте.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропустил шестой матч кряду из-за повреждения.
«Монако» (47 очков) поднялся на третье место в лиге 1. «Анже» (27) идет 14-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица лиги 1
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
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13
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14
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
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18
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|Анже – Лилль
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
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|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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